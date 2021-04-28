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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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Представлена Expeditions: Rome

Опубликовано: вчера, 18:11:02
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Студия Logic Artists и издательство THQ Nordic представили классическую RPG Expeditions: Rome. В игре пользователи примут роль молотого легата, чей отец был убит политическим противником. Из-за этого главному герою пришлось убежать из Рима и вступить в военный отряд, который должен подавить восстание в Греции. С этого момента начинается долгий путь к славе и месту под солнцем.

Announcement Trailer

К главным особенностями проекта относится важность выбора, влияющего на судьбы легиона, друзей и всего Рима, тактические пошаговые бои с упором на разнообразные навыки персонажа, возможность посетить многие локации во всех уголках мира и так далее. Подробный геймплей проекта можно увидеть в ролике ниже.

Gameplay Trailer

Expeditions: Rome выйдет на ПК в 2021 году.

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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)19 мин. назад
Mas7er писал(а):
ВНЕЗАПНО у "этого" есть название - античность.
Фигасе.., ты слова знаешь scratch_ones_head научи, сэнсэй derisive
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 2 мин. назад
Nevezychiy писал(а):
А как ты это назовёшь ? - "донашеэрье" grin
з.ы. для меня сеттинг с луками , стрелами, мечами, копьями, где-то в районе средневековья biggrin
ВНЕЗАПНО у "этого" есть название - античность.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)1 час. 21 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 29.04.2021 13:06:29
Mas7er писал(а):
С каких пор у нас Римская империя в средневековье оказалась?)
А как ты это назовёшь ? - "донашеэрье" grin
з.ы. для меня сеттинг с луками , стрелами, мечами, копьями, где-то в районе средневековья biggrin
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 42 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 29.04.2021 12:43:49
Nevezychiy писал(а):
Больше смахивает на тактику, в духе последних x-com в сеттинге средневековья.
С каких пор у нас Римская империя в средневековье оказалась?)
И да, это все-таки больше ролевая игра с большим тактическим компонентом, все-таки тут есть отыгрыш и выборы в диалогах с проверкой навыков (по крайней мере в прошлой части про Викингов были)
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)4 час. 26 мин. назад
Больше смахивает на тактику, в духе последних x-com в сеттинге средневековья.
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