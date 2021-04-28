Представлена Expeditions: Rome

Студия Logic Artists и издательство THQ Nordic представили классическую RPG Expeditions: Rome. В игре пользователи примут роль молотого легата, чей отец был убит политическим противником. Из-за этого главному герою пришлось убежать из Рима и вступить в военный отряд, который должен подавить восстание в Греции. С этого момента начинается долгий путь к славе и месту под солнцем.

К главным особенностями проекта относится важность выбора, влияющего на судьбы легиона, друзей и всего Рима, тактические пошаговые бои с упором на разнообразные навыки персонажа, возможность посетить многие локации во всех уголках мира и так далее. Подробный геймплей проекта можно увидеть в ролике ниже.

Expeditions: Rome выйдет на ПК в 2021 году.