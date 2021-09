Life Is Strange: True Colors

Life Is Strange: True Colors NSwitch / PS4 / PS5 / Xbox Series / XOne / ПК / Stadia

Deck Nine Games и Square Enix опубликовали релизный трейлер приключения Life Is Strange: True Colors, который сегодня станет доступен на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S. В роли Алекс Чэнь игрокам предстоит выяснить, как на самом деле погиб ее брат Гейб, используя ее сверхъестественную способность, эмпатию, позволяющую считывать чувства других людей.