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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер Immortals Fenyx Rising

Опубликовано: 30.11.2020 19:34:11
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Издательство Ubisoft опубликовало релизный трейлер приключенческого экшена Immortals Fenyx Rising. В ролике зрителям частично рассказали о повествовании, показали антагониста Тифона и попытки главной героини Феникс стать сильнее.

Разработчики стараются подавать сюжет игры в юмористическом стиле. Они создали довольно необычные образы олимпийцев. Афина, например, превратилась в юную девушку, а Арес – в петуха.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S, PS5 и Nintendo Switch.

Launch Trailer [RUS]
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