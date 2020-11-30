Релизный трейлер Immortals Fenyx Rising

Издательство Ubisoft опубликовало релизный трейлер приключенческого экшена Immortals Fenyx Rising. В ролике зрителям частично рассказали о повествовании, показали антагониста Тифона и попытки главной героини Феникс стать сильнее.

Разработчики стараются подавать сюжет игры в юмористическом стиле. Они создали довольно необычные образы олимпийцев. Афина, например, превратилась в юную девушку, а Арес – в петуха.

Immortals Fenyx Rising выйдет 3 декабря 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, Xbox Series X, Series S, PS5 и Nintendo Switch.