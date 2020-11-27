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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Дополнения к Cyberpunk 2077 анонсируют после релиза игры

Опубликовано: 2 час. 51 мин. назад
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Недавно руководители CD Projekt RED, генеральный директор Адам Кичиньский и финансовый директор Петр Нелюбович, провели телеконференцию с инвесторами насчет Cyberpunk 2077. Во время разговора они поделились планами касательно дополнений к грядущему ролевому боевику. Разработчики хотели представить их до выхода проекта, но последний перенос игры заставил создателей пересмотреть свои планы. Теперь они хотят анонсировать расширения уже после появления Cyberpunk 2077 на полках магазинов.

Напомним: ранее CDPR заявляла, что ее следующая игра получит не меньше двух сюжетных дополнений. По масштабу они будут сопоставимы с DLC к The Witcher 3: Wild Hunt.

Cyberpunk 2077 выйдет 10 декабря 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Позже игра заглянет на новые консоли.

 

 

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Идеальный футболист
Gerrard (уровень 18)2 час. 21 мин. назад
По моим прикидкам, к 2030 точно должно выйти..)
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