Релизный трейлер GreedFall Gold Edition

Сегодня состоялся релиз цифровой версии «Золотого издания» ролевой игры GreedFall от Spiders, и издатели из Focus Home Interactive в честь этого опубликовали новый трейлер. Напомним, что выход данного издания также ознаменовал появление проект на консолях PS5 и Xbox Series, где он получил нативную поддержку 4К разрешения, улучшенную графику, ускоренные загрузки и более высокую производительность.

GreedFall Gold Edition включает в себя помимо игры DLC The De Vespe Conspiracy, события которого переносят в новый регион Teer Fradee, а дисковое издание, что появится 2 июля, содержит 3 литографии, двусторонний постер и стикеры гербов.