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Релизный трейлер GreedFall Gold Edition

Опубликовано: 30.06.2021 13:35:02
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Сегодня состоялся релиз цифровой версии «Золотого издания» ролевой игры GreedFall от Spiders, и издатели из Focus Home Interactive в честь этого опубликовали новый трейлер. Напомним, что выход данного издания также ознаменовал появление проект на консолях PS5 и Xbox Series, где он получил нативную поддержку 4К разрешения, улучшенную графику, ускоренные загрузки и более высокую производительность.

GreedFall Gold Edition включает в себя помимо игры DLC The De Vespe Conspiracy, события которого переносят в новый регион Teer Fradee, а дисковое издание, что появится 2 июля, содержит 3 литографии, двусторонний постер и стикеры гербов.

Gold Edition - Launch Trailer [RUS]
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Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)вчера, 12:46:04
Yarikff писал(а):
тем более ААА
Она максимум на АА тянет с натягом biggrin, если не 1.5
Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 17)вчера, 12:27:39
Yarikff писал(а):
Жизнь тоже не справедлива, так может не стоит жить??? Что ты за глупый вопрос написал? Если любишь фентези РПГ то конечно стоит, новых игр в этом жанре выходит не много, тем более ААА, а если это не твое тогда зачем постить тут.
Ну я что-то тут пишу потому что это секция комментариев и она для этого создана.

GreedFall это ААА? В чем же она по Вашему ААА? В ней графика, анимации, боевая система и все остальное родом года так из 2010.Она как и Bound by flame, как и Technomancer и Mars War Logs игры категории B как раз.

Если Вам нравится - это хорошо. Играйте во что хочется. Но как по мне если уж не хватает фентези рпг, то лучший выбор это Divinity Original Sin 1-2, они конечно имеют тоже ряд бесячих недостатков и пошаговая боевая система и партийный тип рпг не для всех. Но этих двух игр Вам хватит часов на 200 вдумчивого прохождения
Игровой разум
Yarikff (уровень 18)30.06.2021 18:25:29
TONY_KAVA писал(а):
Несправедливо конечно, но разве эта игра стоит того чтобы в неё играть?
Жизнь тоже не справедлива, так может не стоит жить??? Что ты за глупый вопрос написал? Если любишь фентези РПГ то конечно стоит, новых игр в этом жанре выходит не много, тем более ААА, а если это не твое тогда зачем постить тут.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)30.06.2021 18:06:34
TONY_KAVA писал(а):
Несправедливо конечно, но разве эта игра стоит того чтобы в неё играть?
Как раз из тех игр, что хорошо получить по подписке, а не тратить на них деньги.
Бич человечества
Nevezychiy (уровень 19)30.06.2021 16:07:01
TONY_KAVA писал(а):
Несправедливо конечно, но разве эта игра стоит того чтобы в неё играть?
Не стоит dirol
Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 17)30.06.2021 16:02:55
Mas7er писал(а):
Дополню, что пользователи, получившие GreedFall через PS Plus НЕ ПОЛУЧАТ бесплатного обновления до PS5-версии, а пользователи, получившие GreedFall в GamePass ПОЛУЧАТ бесплатное обновление до Xbox Series-версии.
Несправедливо конечно, но разве эта игра стоит того чтобы в неё играть?
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)30.06.2021 14:24:14
Дополню, что пользователи, получившие GreedFall через PS Plus НЕ ПОЛУЧАТ бесплатного обновления до PS5-версии, а пользователи, получившие GreedFall в GamePass ПОЛУЧАТ бесплатное обновление до Xbox Series-версии.
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