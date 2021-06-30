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Magic: Legends не прошла проверку бета-тестом

Опубликовано: 30.06.2021 14:46:49
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Диаблоподобная free-to-play экшен-РПГ Magic: Legends, которая всего несколько месяцев назад открыла доступ к бета-тестированию, так из него и не выйдет. Разработчики из Cryptic Studios и Perfect World собираются закрыть сервера игры с 31 октября, а также отменить анонсированные ранее консольные версии.

Несмотря на то, что сервера отключат только в октябре, премиальный магазин Zen Shop и возможность покупок за реальные деньги закроют уже сегодня. Предметы, ранее продававшиеся в Zen Shop, можно будет приобрести за бесплатную внутриигровую валюту. Игрокам же, которые потратили реальные деньги в Magic: Legends, будет полностью возмещена сумма их покупок.

Проект в целом был не очень хорошо встречен игроками и критиками из-за его модели монетизации, гринда и среднего игрового процесса.

 

Скриншот игры Magic: Legends

 

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