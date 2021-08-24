НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
32423
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (4)Видео (2)Скриншоты (8)

Релизный трейлер Aliens: Fireteam Elite

Опубликовано: вчера, 18:46:45
Поделиться:  

Cold Iron Studios поделилась с аудиторией релизным трейлером кооперативного экшена Aliens: Fireteam Elite. Ролик показывает зрелищные сражения игроков против ксеноморфов разных видов. Враги обладают всякими умениями, например, могут ползать по стенам, плеваться кислотой и быстро сокращать дистанцию.

На видео также демонстрируются локации, где разворачиваются сражения. Это разнообразные комплексы и древние руины на планете LV-895. А еще в ролике можно заметить увесистый оружейный арсенал персонажей.

Aliens: Fireteam Elite уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Launch Trailer [RUS]
Вам также может быть интересно
The Ascent – обзор Середина лета – традиционно пустой на игровые релизы период. Люди берут отпуска и уезжают из дома при первой возможности, чтобы отдохнуть и набраться сил. Крупные компании редко решаются выпускать свои блокбастеры в это время, благодаря чему создается пространство для среднебюджетных проектов... The Ascent – обзор Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2 Польская студия 11 bit представила продолжение градостроительного симулятора с элементами стратегии и выживания Frostpunk. События сиквела стартуют через тридцать лет после истории оригинальной игры. Земля все еще окутана морозом... Студия 11 bit анонсировала Frostpunk 2
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
1 час. 1 мин. назад0В Steam появилась новая демоверсия EVERSPACE 2 вчера, 21:34:391Десантирование автомобилей – новый трейлер Forza Horizon 5 вчера, 21:21:400Релизный трейлер Psychonauts 2 вчера, 20:54:490Культ Святого Взрыва встряхнет Wasteland 3 этой осенью вчера, 20:49:090SpellForce III анонсирована на консолях вчера, 20:21:362Трейлер геймплея Dying Light 2 Stay Human с gamescom 2021 вчера, 19:49:330Неожиданная встреча в трейлере Marvel's Guardians of the Galaxy
Новости игр
В Steam появилась новая демоверсия EVERSPACE 2ИГРЫ В Steam появилась новая демоверсия EVERSPACE 2 Компания ROCKFISH Games сегодня выпустила в Steam новую демонстрационную версию космического экшена EVERSPACE 2. Она включает в себя первые пять основных и две побочные миссии. Имея доступ ко всему первому сектору системы Ceto... Полноценный анонс и детали Call of Duty: VanguardИГРЫ Полноценный анонс и детали Call of Duty: Vanguard Sledgehammer Games и Activision полноценно представили шутер Call of Duty: Vanguard. Игра отправит пользователей во времена Второй мировой войны, а одиночная кампания расскажет историю четырех солдат... Неожиданная встреча в трейлере Marvel's Guardians of the GalaxyИГРЫ Неожиданная встреча в трейлере Marvel's Guardians of the Galaxy Marvel's Guardians of the Galaxy попытается окунуть игроков в очень насыщенное приключение. На это намекает второй кинематографический трейлер боевика от Eidos Montreal и Square Enix. В ролике показывается, как на корабле Стражей...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер к релизу King's Bounty IICtrl + стрелка вправо