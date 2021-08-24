Релизный трейлер Aliens: Fireteam Elite

Cold Iron Studios поделилась с аудиторией релизным трейлером кооперативного экшена Aliens: Fireteam Elite. Ролик показывает зрелищные сражения игроков против ксеноморфов разных видов. Враги обладают всякими умениями, например, могут ползать по стенам, плеваться кислотой и быстро сокращать дистанцию.

На видео также демонстрируются локации, где разворачиваются сражения. Это разнообразные комплексы и древние руины на планете LV-895. А еще в ролике можно заметить увесистый оружейный арсенал персонажей.

Aliens: Fireteam Elite уже доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.