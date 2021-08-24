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Трейлер к релизу King's Bounty II

Опубликовано: вчера, 17:46:49
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1C Entertainment и Deep Silver опубликовали премьерный трейлер тактической RPG King's Bounty II. Ролик наполнили фрагментами из игры и попытались показать их в кинематографическом формате.

Пользователи могут увидеть эпизоды из заставок, а также кадры с битвами. Последние демонстрируют столкновения отрядов и применение магических заклинаний. На видео также присутствуют хвалебные отзывы о проекте от русскоязычной прессы.

King's Bounty II вышла сегодня, 24 августа, на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Launch Trailer [RUS]
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