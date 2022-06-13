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Анонсирована новая игра от создателя Limbo и Inside

Опубликовано: 6 мин. назад, Nickless
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Издатели Annapurna Interactive представили свой новый проект в рамках выставки Xbox & Bethesda Showcase 2022. Игра получила название Cocoon и представляет собой красочную головоломку.

Разработкой Cocoon занимается Йеппе Карлсен – ведущий геймдизайнер Limbo и Inside. В новых приключениях от скандинавского разработчика игрокам предстоит отправиться в миры внутри миров. Каждый из таких миров существует внутри сферы, которую главный герой переносит на спине. Сферы сами по себе становятся уникальными инструментами, которые можно использовать для решения головоломок.

Cocoon выйдет в 2023 году на Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.

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