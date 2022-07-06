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Релиз Forspoken снова перенесен – игра выйдет в 2023 году

Опубликовано: 4 час. 11 мин. назад
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Издательство Square Enix и студия Luminous Productions официально сообщили об очередном переносе релиза Forspoken. Теперь игру планируют выпустить 24 января 2023 года.

Forspoken – экшен-RPG, действие которой происходит в фэнтезийном мире Атия. Игроки возьмут под свой контроль храбрую Фрею Холланд. Героине предстоит освоить сверъестественные способности и отыскать дорогу домой.

Проект был анонсирован на шоу The Future of Gaming в июне 2020 года под рабочим названием Project Athia. Игру собирались выпустить 24 мая 2022-го, позже релиз перенесли на 11 октября.

 

 

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