Анонсирована The Division Resurgense для мобильных платформ

Компания Ubisoft презентовала новую игру по вселенной Tom Clancy's The Division. Проект получил подзаголовок Resurgence и будет доступен на устройствах iOS и Android.

The Division Resurgense – условно-бесплатный шутер с большим открытым миром и оригинальной сюжетной кампанией. Действие игры развернется на улицах Нью-Йорка сразу после того, как мир охватила глобальная пандемия. Геймплей будет похож на игровой процесс основных частей серии. Игрокам предстоит противостоять фракциям и восстановить порядок в городе, погруженном в хаос.

Как отмечается в трейлере, релиз The Division Resurgense состоится «скоро».