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Nickless Опубликовал Nickless 0

Анонсирована The Division Resurgense для мобильных платформ

Опубликовано: 3 час. 41 мин. назад, Nickless
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Компания Ubisoft презентовала новую игру по вселенной Tom Clancy's The Division. Проект получил подзаголовок Resurgence и будет доступен на устройствах iOS и Android.

The Division Resurgense – условно-бесплатный шутер с большим открытым миром и оригинальной сюжетной кампанией. Действие игры развернется на улицах Нью-Йорка сразу после того, как мир охватила глобальная пандемия. Геймплей будет похож на игровой процесс основных частей серии. Игрокам предстоит противостоять фракциям и восстановить порядок в городе, погруженном в хаос.

Как отмечается в трейлере, релиз The Division Resurgense состоится «скоро».

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