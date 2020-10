Релиз дополнения DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part One

Шутер DOOM Eternal получил самостоятельное дополнение The Ancient Gods, Part One. Его уже можно приобрести на ПК, PS4 и Xbox One. В честь релиза разработчики из id Software и издательство Bethesda Softworks выпустили новый трейлер добавки.

Ролик показывает локации, появившиеся в DLC, сражения с врагами и платформинг. В The Ancient Gods, Part One появятся новые препятствия на пути Палача Рока. Например, необходимо срезать дерево и толкнуть его в нужную точку, чтобы создать платформу.

Сюжет дополнения разворачивается после финала DOOM Eternal.