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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релиз дополнения DOOM Eternal: The Ancient Gods, Part One

Опубликовано: 5 час. 41 мин. назад
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Шутер DOOM Eternal получил самостоятельное дополнение The Ancient Gods, Part One. Его уже можно приобрести на ПК, PS4 и Xbox One. В честь релиза разработчики из id Software и издательство Bethesda Softworks выпустили новый трейлер добавки.

Ролик показывает локации, появившиеся в DLC, сражения с врагами и платформинг. В The Ancient Gods, Part One появятся новые препятствия на пути Палача Рока. Например, необходимо срезать дерево и толкнуть его в нужную точку, чтобы создать платформу.

Сюжет дополнения разворачивается после финала DOOM Eternal.

The Ancient Gods - Part One Official Launch Trailer
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