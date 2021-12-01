Релиз дисковых копий трилогии ремастеров GTA задержится

В связи с многочисленными проблемами, с которыми ремастеры легендарных экшенов встретились на релизе, компания Rockstar решила перенести выпуск Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition на физических носителях на 17 декабря. Версии для Nintendo Switch вообще было решено отложить до следующего года.

Игроки и журналисты встретили переиздания не слишком тепло. Многочисленные технические ошибки и неряшливое визуальное сопровождение привели к тому, что сейчас средняя пользовательская оценка на Metacritic упала ниже одного балла на всех платформах. Rockstar активно борется с проблемами: недавно разработчики выпустили масштабный патч, исправляющий множество серьезных багов.