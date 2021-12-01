Официальный запуск Lineage2M состоится уже сегодня

Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT сообщает, что сегодня, 2 декабря, состоится официальный запуск кроссплатформенной MMORPG Lineage2M в 35 странах мира.

Игрокам Lineage2M станут доступны:

лучшая 3D-графика на мобильных устройствах уровня 4K UHD (Ultra-HD);

первое применение технологии обработки столкновений (collision handling) в мобильной 3D MMORPG;

бесшовная загрузка, без элементов, прерывающих игру;

крупнейший одноканальный открытый мир на мобильных устройствах, который позволяет масштабные сражения на более 10 000 человек.

Запуск игры состоится в России, 15 странах СНГ/Восточной Европы (Украина, Польша, Греция, Австрия и др.) и 19 странах Северной Америки/Западной Европы (США, Канада, Германия, Великобритания и др.). К сервисным странам были добавлены 6 стран СНГ – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Молдова и Армения.

NCSOFT подготовила много разнообразного контента специально для мирового запуска. Игроки всего мира смогут попробовать:

«Пропуск Адена», дающий возможность получить награды при выполнении особых условий;

«Пропуск Новичка», позволяющий получить книгу навыков геройского ранга при выполнении основных заданий;

Катакомбы Отступников, где вы можете помериться силами с другими игроками и получить разнообразные награды, в том числе «Камни Улучшения».

Кроме того, будет доступно и многое другое.

Специально в честь выхода Lineage2M для пользователей всего мира разработчики подготовили разнообразные акции. В определенное время будет появляться Волк Полной Луны, при расправе над которым можно получить особые награды: свитки для усиления оружия и брони – Благословенные Свитки Модификации (Ивент). При расправе над особыми полевыми боссами будет возможность получить Эссенцию Камня Улучшения (Ивент), при использовании которой в Обители клана максимально 50 членам клана будет дан Свиток Поручения Камня Улучшения (Ивент). При достижении 40 уровня и 3-го класса в классовом древе все пользователи получат Камень Жизни (Ивент) и Сундук с Редкой Книгой Умений на Выбор (Запечатано). Будут проведены и другие разнообразные ивенты, где пользователей ждут приятные сюрпризы.

Пользователи всего мира могут играть с мобильных устройств, а также через кроссплатформенный сервис от NC под названием «PURPLE». Пользователи Lineage2M на PURPLE смогут использовать такие удобные функции, как:

«PURPLE On» для проведения стриминг-трансляций игр;

«PURPLE Talk», где можно общаться посредством текстовых и голосовых чатов.





Для пользователей PURPLE подготовлена особая акция в честь запуска Lineage2M. При игре в Lineage2M с PURPLE они могут получить:

Сундук Зарядов Души (3200 шт.) (Ивент);

Дыхание Сайхи (Ивент);

Карту Агатиона Высокого Качества (1) (Ивент);

Реликвию Энергии (Ивент).

Более подробную информацию о Lineage2M можно найти на официальной странице.

Более подробную информацию о PURPLE можно найти на официальной странице.