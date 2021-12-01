Официальный запуск Lineage2M состоится уже сегодня

Корейская компания-разработчик онлайн-игр NCSOFT сообщает, что сегодня, 2 декабря, состоится официальный запуск кроссплатформенной MMORPG Lineage2M в 35 странах мира.
Игрокам Lineage2M станут доступны:
Запуск игры состоится в России, 15 странах СНГ/Восточной Европы (Украина, Польша, Греция, Австрия и др.) и 19 странах Северной Америки/Западной Европы (США, Канада, Германия, Великобритания и др.). К сервисным странам были добавлены 6 стран СНГ – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузия, Молдова и Армения.
NCSOFT подготовила много разнообразного контента специально для мирового запуска. Игроки всего мира смогут попробовать:
Специально в честь выхода Lineage2M для пользователей всего мира разработчики подготовили разнообразные акции. В определенное время будет появляться Волк Полной Луны, при расправе над которым можно получить особые награды: свитки для усиления оружия и брони – Благословенные Свитки Модификации (Ивент). При расправе над особыми полевыми боссами будет возможность получить Эссенцию Камня Улучшения (Ивент), при использовании которой в Обители клана максимально 50 членам клана будет дан Свиток Поручения Камня Улучшения (Ивент). При достижении 40 уровня и 3-го класса в классовом древе все пользователи получат Камень Жизни (Ивент) и Сундук с Редкой Книгой Умений на Выбор (Запечатано). Будут проведены и другие разнообразные ивенты, где пользователей ждут приятные сюрпризы.
Пользователи всего мира могут играть с мобильных устройств, а также через кроссплатформенный сервис от NC под названием «PURPLE». Пользователи Lineage2M на PURPLE смогут использовать такие удобные функции, как:
Для пользователей PURPLE подготовлена особая акция в честь запуска Lineage2M. При игре в Lineage2M с PURPLE они могут получить:
Более подробную информацию о Lineage2M можно найти на официальной странице.
Более подробную информацию о PURPLE можно найти на официальной странице.