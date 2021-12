Sony опубликовала список игр, которые станут бесплатными для подписчиков Playstation Plus в декабре. В это раз подборка вышла поинтереснее, чем в прошлые месяцы: в нее попали лутер-слэшер Godfall, криминальный боевик Judgment и Souls-like...

Игры PlayStation Plus в декабре 2021 года

Состоялся анонс Men of War II

1C Entertainment и Best Way анонсировали продолжение знаменитой серии стратегий «В тылу врага», события которого развернутся во времена Второй мировой войны. В Men of War II игроков ждут две сюжетные кампании...