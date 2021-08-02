Прохождение демоверсии Weird West

WolfEye Studios и Devolver Digital опубликовали прохождение демоверсии экшен-RPG с элементами immersive sim Weird West. В ролике подробно показали игровой процесс, а его разные элементы объяснил руководитель разработки проекта Рафаэль Колантонио, создатель Prey и Dishonored.

На видео демонстрируется исследование местности. Пользователи могут поднимать объекты, взаимодействовать с предметами окружения, общаться с NPC и так далее. Сражения тоже показаны в ролике: они проходят в режиме реального времени с использованием разнообразного оружия. В бою игроки способно частично разрушать окружение.

Weird West выйдет осенью 2021 года на ПК, PS4 и Xbox One, точная дата релиза пока не называется.