Разработчики Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters рассказали о заражениях

Студия Complex Games, занимающаяся разработкой пошаговой тактики Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, представила новый видеодневник. В нем рассказывается о заражении, охватившем множество планет.

Прислужники Нургла распространяют инфекцию под названием «Расцвет». Она заставляет их войска мутировать и приобретать самые разнообразные способности. Так, некоторые заражения делают войска противников быстрее и сильнее, а другие дают им доступ к темной магии Хаоса. Если с заражением не бороться, оно будет стремительно распространяться по планете, и сопротивление на ней будет еще сильнее.