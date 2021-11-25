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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Разработчики Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters рассказали о заражениях

Опубликовано: вчера, 16:40:32
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Студия Complex Games, занимающаяся разработкой пошаговой тактики Warhammer 40,000: Chaos Gate - Daemonhunters, представила новый видеодневник. В нем рассказывается о заражении, охватившем множество планет.

Прислужники Нургла распространяют инфекцию под названием «Расцвет». Она заставляет их войска мутировать и приобретать самые разнообразные способности. Так, некоторые заражения делают войска противников быстрее и сильнее, а другие дают им доступ к темной магии Хаоса. Если с заражением не бороться, оно будет стремительно распространяться по планете, и сопротивление на ней будет еще сильнее.

Developer Diary: Seeding the Bloom
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