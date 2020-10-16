Enlisted выйдет на Xbox Series X/S

Darkflow и Gaijin объявили о том, что многопользовательский командный онлайн-шутер в сеттинге Второй мировой войны Enlisted войдет в стартовую линейку Xbox Series X/S в рамках Game Preview. Чтобы получит доступ к игре, пользователям предстоит приобрести «набор основателя». На Xbox Series X/S впервые будет представлена бета-версия проекта (ранее он был доступен в виде закрытого альфа-теста).

Напомним, что Enlisted создан на новой версии движка Dagor, который используется в War Thunder и Cuisine Royale. Система Ray Traced Global Illumination просчитывает естественное освещение игрового мира, динамически реагирует на игровые события и будет работать на Xbox Series X/S в улучшенном качестве. На Xbox Series X игра работает в разрешении 4K, а на Xbox Series S – 1440p, и в обоих случаях – при стабильных 60 кадрах в секунду.