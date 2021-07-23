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Раскрыт второй персонаж King's Bounty II

Опубликовано: 4 час. 26 мин. назад
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Еще в начале 2020 года компания 1C Entertainment представила первого из трех протагонистов King's Bounty II – наемника Айвара. Теперь пришло время познакомитmся со вторым главным героем, магом по имени Катарина, которая вместо прямых стычек предпочитает использовать силу слова, интриги и колдовство. Девушка является представительницей древнего рода графов Ригерна, проживающего в горной Нострии. Она не была здесь уже много лет, но узнав, что власть в графстве захватил ее племянник Морис, решает вернуться на родину.

Напомним, что релиз King's Bounty II состоится 24 августа 2021 года на Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК.

Katharine Trailer [RUS]
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