Раскрыт второй персонаж King's Bounty II

Еще в начале 2020 года компания 1C Entertainment представила первого из трех протагонистов King's Bounty II – наемника Айвара. Теперь пришло время познакомитmся со вторым главным героем, магом по имени Катарина, которая вместо прямых стычек предпочитает использовать силу слова, интриги и колдовство. Девушка является представительницей древнего рода графов Ригерна, проживающего в горной Нострии. Она не была здесь уже много лет, но узнав, что власть в графстве захватил ее племянник Морис, решает вернуться на родину.

Напомним, что релиз King's Bounty II состоится 24 августа 2021 года на Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch и ПК.