НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
291220
Mypulse Опубликовал Mypulse 1
Общая информацияНовости (2)Видео (1)Скриншоты (14)Обои (4)

Наемник Айвар – первый протагонист King's Bounty II

Опубликовано: вчера, 18:16:06
Поделиться:  

Летом прошлого года компания 1C Entertainment анонсировала долгожданную стратегию King's Bounty II. Накануне же девелоперы поделились новой информацией об игре – они начали рассказывать о ее протагонистах, первым из которых стал наемник Айвар.

Много лет назад Айвар состоял в рядах знаменитой Королевской гвардии, которая не гнушалась проводить карательные операции против мирного населения. В итоге он оставил службу и вместе с товарищами отправился искать вольной жизни среди наемников. Сегодня Айвар практически не имеет друзей – многие из них погибли, сражаясь на побережьях заморских континентов.

Айвар лично видел, как рушилось могущественное королевство людей. Короли-узурпаторы появлялись и исчезали, а местные сеньоры тщетно боролись за собственные владения. Теперь нельзя сказать наверняка, сохранилось ли в душе Айвара хоть что-то от некогда молодого и благородного рыцаря.

Всего в King's Bounty II будет три главных героя. Премьера игры запланирована на 2020 год для PC, PS4 и Xbox One.

 

King's Bounty II Айвар картинка

 

Вам также может быть интересно
Cyberpunk 2077 перенесли на несколько месяцев Компания CD Projekt RED сделала только что внезапное и не слишком приятное для фанатов объявление: ее ролевой экшен Cyberpunk 2077 не выйдет 16 апреля. Теперь у игры новая дата релиза... Cyberpunk 2077 перенесли на несколько месяцев РейтинGI 2019 от пользователей портала Доброго времени суток, жители Информии! Коллектив активных пользователей Gamer-Info закончил свою работу и с радостью предоставляет результат! И мы надеемся, что вам понравится... РейтинGI 2019 от пользователей портала
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)10 мин. назад
Вот где дженерик махровый! В довесок еще нафталином шманит капец
Игровые новoсти
вчера, 19:41:090Премьера обновления The Curse of Drachenfels для Warhammer: Vermintide 2 вчера, 18:40:120Головоломка The Bridge стала бесплатной в Epic Games Store вчера, 18:16:061Наемник Айвар – первый протагонист King's Bounty II вчера, 17:13:580Bloober Team тизерит свой новый хоррор – Observer 2? вчера, 16:54:050Для Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands вышел новый апдейт – размером 21 ГБ вчера, 16:15:021Новости Nioh 2: сюжетный трейлер и анонс трех дополнений вчера, 10:12:030Дата релиза Wasteland Remastered
Новости игр
Horizon: Zero Dawn в будущем может выйти на ПКСЛУХИ Horizon: Zero Dawn в будущем может выйти на ПК Эксклюзивная PS4 игра Horizon Zero Dawn в будущем может выйти на ПК. Об этом сообщило три источника, знакомых с планами Sony, зарубежному порталу Kotaku. Если эти слухи правдивы, то данная игра станет первым эксклюзивным проектом Sony... Для Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands вышел новый апдейт – размером 21 ГБИГРЫ Для Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands вышел новый апдейт – размером 21 ГБ Мультиплеерный шутер Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands вышел практически три года назад – несмотря на это, компания Ubisoft до сих пор продолжает поддерживать его. Сегодня вот игра получила свежее... «Ведьмак: Кошмар волка» – новый анимационный фильм от NetflixФИЛЬМЫ «Ведьмак: Кошмар волка» – новый анимационный фильм от Netflix В прошлом месяце компания Netflix выпустила сериал «Ведьмак», который еще до премьеры был продлен на второй сезон. Сегодня же она анонсировала еще одно творение в аналогичной вселенной – анимационный фильм...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Bloober Team тизерит свой новый хоррор – Observer 2?Ctrl + стрелка вправо