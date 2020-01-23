Наемник Айвар – первый протагонист King's Bounty II

Летом прошлого года компания 1C Entertainment анонсировала долгожданную стратегию King's Bounty II. Накануне же девелоперы поделились новой информацией об игре – они начали рассказывать о ее протагонистах, первым из которых стал наемник Айвар.

Много лет назад Айвар состоял в рядах знаменитой Королевской гвардии, которая не гнушалась проводить карательные операции против мирного населения. В итоге он оставил службу и вместе с товарищами отправился искать вольной жизни среди наемников. Сегодня Айвар практически не имеет друзей – многие из них погибли, сражаясь на побережьях заморских континентов.

Айвар лично видел, как рушилось могущественное королевство людей. Короли-узурпаторы появлялись и исчезали, а местные сеньоры тщетно боролись за собственные владения. Теперь нельзя сказать наверняка, сохранилось ли в душе Айвара хоть что-то от некогда молодого и благородного рыцаря.

Всего в King's Bounty II будет три главных героя. Премьера игры запланирована на 2020 год для PC, PS4 и Xbox One.



