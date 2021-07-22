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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер нового режима в Battlefield 2042

Опубликовано: 2 час. 30 мин. назад
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Во время прямой трансляции EA Play Live 2021 зрителям показали новый трейлер многопользовательского шутера Battlefield 2042. Ролик полностью посвятили режиму Battlefield Portal, который создается силами Ripple Effect Studios. Он представляет собой песочницу с контентом из прошлых частей серии. На старте пользователей ждут шесть карт – по две из Battlefield 1942, Battlefield: Bad Company 2 и Battlefield 3 – техника, оружие, устройства и солдаты разных эпох.

Игроки смогут комбинировать все элементы любым способом, настраивать условия победы и корректировать баланс. Благодаря этому получится создать много уникальных состязаний.

Battlefield 2042 выйдет 22 октября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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