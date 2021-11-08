Дикая Охота Одина в Assassin's Creed Valhalla

В новом ролике Ubisoft рассказала о событии, которое пройдет в Assassin's Creed Valhalla с 11 ноября по 2 декабря и крупном обновлении, которое ждет игру уже совсем скоро. Мрачный праздник Ускурэи посвящен началу Дикой Охоты, предводителем которой является сам Один. Эйвор сможет поохотиться на призрачных всадников и проявить свои навыки в битве, стрельбе и верховой езде, чтобы заслужить уникальные тематические награды.

Помимо очередного ивента, 9 декабря игра получит бесплатное обновление, которое принесет с собой новые локации для исследования. «Гробницы Павших» – это запутанные подземелья, наполненные ловушками, головоломками и сокровищами. Они станут доступны всем игрокам сразу после основания поселения в Англии. Помимо этого, в состав бесплатного обновления входят и новые навыки для протагониста.