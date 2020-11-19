Project 007 – новая игра про Джеймса Бонда от разработчиков Hitman

Студия IO Interactive анонсировала Project 007 – свою новую игру про Джеймса Бонда. Проект представили кратким тизером, который не дает никакого представления о сюжете и геймплее. С финальным названием своего грядущего творения разработчики тоже пока не определились, а Project 007 – лишь заглушка.

Разрабатывается игра совместно с кинокомпанией MGM. Издательскими функциями займется сама IO Interactive. Производство проекта, скорее всего, находится на ранней стадии, так как сейчас компания активно набирает сотрудников.