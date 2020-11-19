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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Project 007 – новая игра про Джеймса Бонда от разработчиков Hitman

Опубликовано: 10 час. 47 мин. назад, Sailas77
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Студия IO Interactive анонсировала Project 007 – свою новую игру про Джеймса Бонда. Проект представили кратким тизером, который не дает никакого представления о сюжете и геймплее. С финальным названием своего грядущего творения разработчики тоже пока не определились, а Project 007 – лишь заглушка.

Разрабатывается игра совместно с кинокомпанией MGM. Издательскими функциями займется сама IO Interactive. Производство проекта, скорее всего, находится на ранней стадии, так как сейчас компания активно набирает сотрудников.

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Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)4 час. 35 мин. назад
Вот это действительно сюрприз. Впрочем, IOI подходит на эту роль как нельзя кстати. Было бы круто выполнять задания на огромных картах как в хитмане, но с более экшеновской направленностью.
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