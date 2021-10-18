«Прах к праху» — новый сюжетный трейлер Apex Legends

Вскоре мультиплеерный шутер Apex Legends ждет начало нового сезона, а вместе с ним и множество нововведений. Одним из них станет появление новой легенды, симулякра по имени Эш. Историю героини разработчики представили в новом трейлере.

Тем, кто играл в Titanfall 2, Эш может быть очень хорошо знакома. Там она была одним из сюжетных боссов. Сюжетный трейлер подробно рассказывает о том, как ученая Эшли Рид, бывшая ассистентка Хорайзон, получила новое кибернетическое тело после серьезного ранения. По первоначальному плану, ее сознание должно было пробудиться с помощью кодов доступа, но машина подавила личность девушки и перехватила контроль.

Помимо нового персонажа, в грядущем сезоне игроков ждет еще много всего интересного. Например, еще одна карта для королевской битве и новое оружие. Разработчики обещают поведать все детали в ближайшее время.