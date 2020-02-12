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Mypulse Опубликовал Mypulse 3

Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR

Опубликовано: 9 час. 12 мин. назад, Mypulse
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Компанию Ubisoft уже давно просят воскресить серию о персидском принце, который любил обращать время вспять и бегать по стенам. Получите и распишитесь: сегодня издатель анонсировал Prince of Persia: The Dagger of Time, но, увы, только для устройств виртуальной реальности.

События Prince of Persia: The Dagger of Time развернутся в эпоху Песков Времени. Геймерам в группе до четырех человек предстоит объединить свои усилия, чтобы пройти различные головоломки и выбраться из «квест-комнаты».

При этом у Prince of Persia: The Dagger of Time будет и сюжет: сама Императрица Времени Кайлина призовет героев, которым придется сорвать планы злых магов по созданию огромной армии из песчаных монстров. Главная цель в игре – сбежать из Крепости Времени, используя силы могущественного кинжала.

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Игровой мастер
Суперчел2015 (уровень 14)21 мин. назад
tunight писал(а):
Самое то чтобы бегать по стенам своей квартиры как обезьяна, но с закрытыми окнами чтобы никто не видел... RIP Prince of Persia.
Я не верю, что это единственная игры про Принца, которая выйдет в этом году, думаю они просто выпустят две игры и все будут довольны.
Дезмонд
tunight (уровень 25)4 час. 28 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 13.02.2020 02:39:38
Самое то чтобы бегать по стенам своей квартиры как обезьяна, но с закрытыми окнами чтобы никто не видел... RIP Prince of Persia.
Последняя надежда человечества
Demael (уровень 24)7 час. 14 мин. назад
... и тут снизу постучали. По сути это похороны франшизы Принц персии.
Можно еще сделать стратегию по Ассасин крид, или текстовый квест по Фар край.
Что -то в последние годы многие крупные компании выдают полнейшую дичь, лишь бы срубить немного деньжат.
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