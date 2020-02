Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR

Компанию Ubisoft уже давно просят воскресить серию о персидском принце, который любил обращать время вспять и бегать по стенам. Получите и распишитесь: сегодня издатель анонсировал Prince of Persia: The Dagger of Time, но, увы, только для устройств виртуальной реальности.

События Prince of Persia: The Dagger of Time развернутся в эпоху Песков Времени. Геймерам в группе до четырех человек предстоит объединить свои усилия, чтобы пройти различные головоломки и выбраться из «квест-комнаты».

При этом у Prince of Persia: The Dagger of Time будет и сюжет: сама Императрица Времени Кайлина призовет героев, которым придется сорвать планы злых магов по созданию огромной армии из песчаных монстров. Главная цель в игре – сбежать из Крепости Времени, используя силы могущественного кинжала.