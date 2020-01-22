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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Представлены системные требования One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Опубликовано: 50 мин. назад
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Недавно в сети появились системные требования файтинга One Punch Man: A Hero Nobody Knows – их опубликовали издательство Bandai Namco Entertainment и студия Spike Chunsoft. Учитывая простецкий визуальный стиль, игра окажется максимально гуманной.

 

One Punch Man: A Hero Nobody Knows картинка

 

Минимальные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-2550
  • ОЗУ: 8 гигабайт
  • Видеокарта: GeForce GTX 570
  • DirectX: Версии 11
  • Место на диске: 8 гигабайт

 

Рекомендованные требования:

  • ОС: Windows 10 (64-бит)
  • Процессор: Intel Core i5-7400
  • ОЗУ: 8 гигабайт
  • Видеокарта: GeForce GTX 680
  • DirectX: Версии 11
  • Место на диске: 8 гигабайт

 

Премьера One Punch Man: A Hero Nobody Knows состоится 28 февраля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. В Steam игру уже можно предзаказать в двух изданиях – стандартном и Deluxe. Второе, помимо самого файтинга, также предложит Character Pass и несколько предметов для кастомизации героев. За предзаказ любого издания обещан ранний доступ к персонажу Сайтама «Сон».

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