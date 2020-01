Представлены системные требования One Punch Man: A Hero Nobody Knows

One Punch Man: A Hero Nobody Knows

One Punch Man: A Hero Nobody Knows PS4 / XOne / ПК

Недавно в сети появились системные требования файтинга One Punch Man: A Hero Nobody Knows – их опубликовали издательство Bandai Namco Entertainment и студия Spike Chunsoft. Учитывая простецкий визуальный стиль, игра окажется максимально гуманной.





Минимальные требования:

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i5-2550

ОЗУ: 8 гигабайт

Видеокарта: GeForce GTX 570

DirectX: Версии 11

Место на диске: 8 гигабайт

Рекомендованные требования:

ОС: Windows 10 (64-бит)

Процессор: Intel Core i5-7400

ОЗУ: 8 гигабайт

Видеокарта: GeForce GTX 680

DirectX: Версии 11

Место на диске: 8 гигабайт

Премьера One Punch Man: A Hero Nobody Knows состоится 28 февраля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. В Steam игру уже можно предзаказать в двух изданиях – стандартном и Deluxe. Второе, помимо самого файтинга, также предложит Character Pass и несколько предметов для кастомизации героев. За предзаказ любого издания обещан ранний доступ к персонажу Сайтама «Сон».