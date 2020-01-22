Представлены системные требования One Punch Man: A Hero Nobody Knows

Недавно в сети появились системные требования файтинга One Punch Man: A Hero Nobody Knows – их опубликовали издательство Bandai Namco Entertainment и студия Spike Chunsoft. Учитывая простецкий визуальный стиль, игра окажется максимально гуманной.
Минимальные требования:
Рекомендованные требования:
Премьера One Punch Man: A Hero Nobody Knows состоится 28 февраля 2020 года на PC, PS4 и Xbox One. В Steam игру уже можно предзаказать в двух изданиях – стандартном и Deluxe. Второе, помимо самого файтинга, также предложит Character Pass и несколько предметов для кастомизации героев. За предзаказ любого издания обещан ранний доступ к персонажу Сайтама «Сон».