В Neverwinter Online состоялся «Спуск в преисподнюю» – вышло новое DLC

Компания Perfect World Entertainment и студия Cryptic поделились свежим трейлером, посвященным новому дополнению «Спуск в преисподнюю» для Neverwinter Online. На PC контент уже доступен, а до PS4 и Xbox One он доберется только 25 февраля.

Вышедшее DLC является духовным наследником сценария «Врата Балдура: Спуск в Авернус». Героям Забытых Королевств предстоит отправиться в ад и завершить увлекательную сюжетную кампанию. Опасное приключение столкнет их с невиданными ранее противниками и позволит раздобыть могущественное снаряжение.