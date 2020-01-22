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В Neverwinter Online состоялся «Спуск в преисподнюю» – вышло новое DLC

Опубликовано: 1 час. 9 мин. назад
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Компания Perfect World Entertainment и студия Cryptic поделились свежим трейлером, посвященным новому дополнению «Спуск в преисподнюю» для Neverwinter Online. На PC контент уже доступен, а до PS4 и Xbox One он доберется только 25 февраля.

Вышедшее DLC является духовным наследником сценария «Врата Балдура: Спуск в Авернус». Героям Забытых Королевств предстоит отправиться в ад и завершить увлекательную сюжетную кампанию. Опасное приключение столкнет их с невиданными ранее противниками и позволит раздобыть могущественное снаряжение.

Infernal Descent Launch Trailer
Играть в Neverwinter Online
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