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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Релизный трейлер кооперативного приключения Haven

Опубликовано: 8 час. 11 мин. назад
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Студия The Game Bakers опубликовала релизный трейлер кооперативного приключения Haven. Ролик затрагивает главные аспекты игры и демонстрирует, чем пользователи будут заниматься при ее прохождении.

Видео включает диалоги между влюбленными главными героями, Каем и Ю, их путешествия по планете с целью очистить земли от какого-то вредоносного вещества, бои против всяких животных и так далее. В Haven, кстати, можно играть и в одиночку, но затачивался геймплей именно под совместные развлечения.

Проект The Game Bakers уже вышел на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. А позже он доберется до Nintendo Switch.

Launch Trailer
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