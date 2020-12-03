Студия The Game Bakers опубликовала релизный трейлер кооперативного приключения Haven. Ролик затрагивает главные аспекты игры и демонстрирует, чем пользователи будут заниматься при ее прохождении.

Видео включает диалоги между влюбленными главными героями, Каем и Ю, их путешествия по планете с целью очистить земли от какого-то вредоносного вещества, бои против всяких животных и так далее. В Haven, кстати, можно играть и в одиночку, но затачивался геймплей именно под совместные развлечения.

Проект The Game Bakers уже вышел на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. А позже он доберется до Nintendo Switch.