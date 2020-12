Релизный трейлер кооперативного приключения Haven

Вам также может быть интересно

King's Bounty II – превью

Оригинальная King’s Bounty появилась еще в 1990 году, став предшественником культовой серии Heroes of Might and Magic. В конце нулевых издатель и студия-разработчик обанкротились, а права на серию выкупила российская компания 1C. После этого разработкой новой части King’s Bounty занялась студия Katauri...