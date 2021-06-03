НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
27521
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
Общая информацияНовости (6)Видео (5)

Трейлер фракции Кхорн в Total War: Warhammer III

Опубликовано: вчера, 20:44:56
Поделиться:  

Разработчики из Creative Assembly при поддержке издательства SEGA опубликовали свежий трейлер стратегии Total War: Warhammer III. В нем зрителям представили фракцию под предводительством бога кровопролития Кхорна. Воины этого народа – свирепые и жестокие существа, которые готовы убивать все живое ради своего покровителя.

Кадры ролика показывают солдат, сражающихся на ближней дистанции, аналогов боевых собак и огромных чудовищ. Судя по всему, с разнообразием юнитов у фракции все в порядке.

Total War: Warhammer III выйдет в 2021 году на ПК, точная дата релиза пока не сообщается.

Enter the World of Khorne
Вам также может быть интересно
Состоялся анонс Dragon Quest XII Компания Square Enix во время стрима, посвященного 35-летию jRPG-серии Dragon Quest представила новую номерную часть под названием Dragon Quest XII: The Flames of Fate. К сожалению, анонс сопровождает всего лишь трейлер логотипа... Состоялся анонс Dragon Quest XII Игры PlayStation Plus в июне 2021 года Sony объявила бесплатную подборку игр для подписчиков PlayStation Plus в июне. Японская компания не сбавляет оборотов и продолжает радовать публику неплохими проектами. На этот раз в списке оказался космический симулятор... Игры PlayStation Plus в июне 2021 года
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
2 час. 6 мин. назад0Трейлер к запуску Sniper Ghost Warrior Contracts 2 8 час. 57 мин. назад0Дополнение The Battle of Steeltown для Wasteland 3 уже на ПК вчера, 20:59:420Представлена Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters вчера, 20:44:560Трейлер фракции Кхорн в Total War: Warhammer III 03.06.2021 16:37:011Трейлер к релизу Chivalry 2 03.06.2021 15:57:032Трансляция Warhammer Skulls Showcase 02.06.2021 20:33:164God of War: Ragnarok не выйдет в этом году
Новости игр
Совсем скоро состоится премьера геймплея Far Cry 6 (ОБНОВЛЕНО)ИГРЫ Совсем скоро состоится премьера геймплея Far Cry 6 (ОБНОВЛЕНО) Компания Ubisoft сообщила хорошую новость для фанатов Far Cry – 28 мая в 19:30 МСК состоится премьера игрового процесса новой Far Cry 6. Продолжительность и детали не сообщаются, однако разработчики выложили тизер трейлер... Дебютный геймплей Horizon Forbidden WestИГРЫ Дебютный геймплей Horizon Forbidden West Sony провела трансляцию State of Play, посвященную дебюту игрового процесса экшена Horizon Forbidden West от Guerrilla Games. Ролик демонстрирует PS5-версию проекта (он также выйдет и на PS4), показывая как геймплей... Трейлер к релизу Chivalry 2ИГРЫ Трейлер к релизу Chivalry 2 До запуска Chivalry 2 еще осталось пять дней, однако Torn Banner Studios и Deep Silver уже опубликовали релизный трейлер игры. В нем сначала показывается сражение между бойцами двух противоборствующих фракций...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер к релизу Chivalry 2Ctrl + стрелка вправо