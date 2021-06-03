Трейлер фракции Кхорн в Total War: Warhammer III

Разработчики из Creative Assembly при поддержке издательства SEGA опубликовали свежий трейлер стратегии Total War: Warhammer III. В нем зрителям представили фракцию под предводительством бога кровопролития Кхорна. Воины этого народа – свирепые и жестокие существа, которые готовы убивать все живое ради своего покровителя.

Кадры ролика показывают солдат, сражающихся на ближней дистанции, аналогов боевых собак и огромных чудовищ. Судя по всему, с разнообразием юнитов у фракции все в порядке.

Total War: Warhammer III выйдет в 2021 году на ПК, точная дата релиза пока не сообщается.