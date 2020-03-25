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Mypulse Опубликовал Mypulse 1
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Представлен геймплей Rogue Company – нового сетевого шутера о наемниках

Опубликовано: вчера, 17:32:45
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В прошлом году Hi-Rez Studios и First Watch Games представили новый сетевой шутер о наемниках под названием Rogue Company. Сегодня же девелоперы опубликовали свежий трейлер, посвященный геймплею игры.

В Rogue Company можно будет играть за различных персонажей с уникальными способностями. Будучи классическим сессионным экшеном, игра предложит сочные мультиплеерные противостояния на нескольких локациях.

Премьера Rogue Company запланирована на лето 2020 года для Epic Games Store, PS4, Xbox One и NSwitch с поддержкой кроссплея между всеми платформами. После релиза авторы собираются регулярно пополнять игру новым контентом в течение нескольких лет.

Gameplay Reveal Trailer
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Знаток игр
Rega-002 (уровень 12)11 час. 24 мин. назад
нигерше прическу не такую огромную сделали б, а то обзор рядом с прицелом закрывает
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