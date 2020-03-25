Представлен геймплей Rogue Company – нового сетевого шутера о наемниках

В прошлом году Hi-Rez Studios и First Watch Games представили новый сетевой шутер о наемниках под названием Rogue Company. Сегодня же девелоперы опубликовали свежий трейлер, посвященный геймплею игры.

В Rogue Company можно будет играть за различных персонажей с уникальными способностями. Будучи классическим сессионным экшеном, игра предложит сочные мультиплеерные противостояния на нескольких локациях.

Премьера Rogue Company запланирована на лето 2020 года для Epic Games Store, PS4, Xbox One и NSwitch с поддержкой кроссплея между всеми платформами. После релиза авторы собираются регулярно пополнять игру новым контентом в течение нескольких лет.