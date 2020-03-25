Мистическое приключение Iron Danger уже доступно

Компания Daedalic Entertainment и студия Action Squad отправили сегодня в релиз свое новое мистическое приключение под названием Iron Danger. Здесь в мире магии и техники вам предстоит сокрушить злую ведьму и спасти мирных жителей, контролируя само время с помощью космической силы. Пока что игра доступна только на PC.

Протагонистом Iron Danger выступает сельская девушка Кипуна, которая по воле случая обрела власть над временем и смертью. При этом вы будете управлять сразу двумя персонажами, комбинируя их способности и используя высокоинтерактивную окружающую среду для победы над врагами.

Iron Danger предлагает более 15 часов увлекательного геймплея, что разворачивается на просторах фэнтезийного мира в стиле стимпанк и с элементами финского фольклора. Вас ожидают уникальные задания, динамичные битвы с тактической глубиной, а также эпичные боссы-монстры.