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Новый трейлер Torchlight III посвящен классу «Снайпер»

Опубликовано: 11 час. 22 мин. назад
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Издательство Perfect World Entertainment и команда Echtra Games поделились трейлером, в котором демонстрируется новый класс «Снайпер» для динамичной ролевой игры Torchlight III. Класс использует магию, пистолеты и лук, а также умеет телепортироваться. Он может стрелять различными типами стрел, поджигая, оглушая и замедляя врагов.

Фактически Torchlight III была анонсирована лишь в начале этого года, так как прежде девелоперы собирались выпустить мультиплеерную Torchlight Frontiers. В третьей части геймеров ожидают привычные возможности и особенности: полноценный сюжет, несколько играбельных классов, горы противников и лута. Премьера Torchlight III запланирована на 2020 год для персональных компьютеров.

Sharpshooter Class Reveal Trailer
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