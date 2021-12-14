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Обновление «Крылатые львы» для War Thunder

Опубликовано: 14.12.2021 20:27:42
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Gaijin Entertainment объявила о выходе большого обновления для War Thunder под названием «Крылатые львы», которое запускает закрытое-бета тестирование для ветки авиации Израиля. Также игроки получили доступ к новой воздушной локации «Израиль» и двум первым танкам из запланированной ветки наземной техники и десятки других новых моделей боевых машин. Кроме этого в «Крылатых львах» ветер стал более реалистичным – если раньше он лишь пошатывал траву и поднимал волны, то теперь его влияние распространяется на все эффекты частиц.

В тестировании израильской авиации вначале смогут принять участие владельцы комплектов раннего доступа к ЗБТ, а позже к ним присоединятся все желающие.

Играть в War Thunder
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