Обновление «Крылатые львы» для War Thunder

Gaijin Entertainment объявила о выходе большого обновления для War Thunder под названием «Крылатые львы», которое запускает закрытое-бета тестирование для ветки авиации Израиля. Также игроки получили доступ к новой воздушной локации «Израиль» и двум первым танкам из запланированной ветки наземной техники и десятки других новых моделей боевых машин. Кроме этого в «Крылатых львах» ветер стал более реалистичным – если раньше он лишь пошатывал траву и поднимал волны, то теперь его влияние распространяется на все эффекты частиц.

В тестировании израильской авиации вначале смогут принять участие владельцы комплектов раннего доступа к ЗБТ, а позже к ним присоединятся все желающие.