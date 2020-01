Пошаговая стратегия Here Be Dragons покинет ранний доступ

Сатирическая пошаговая стратегия Here Be Dragons еще в августе 2019 года появилась в раннем доступе Steam. Но теперь, по заверению студии Red Zero Games, игра готовится к финальному релизу – он случится уже 30 января 2020.

В Here Be Dragons вы играете за чокнутых капитанов, которые исследуют сокрытый океан и бьются со всякого рода нечистью: русалками, кракенами, левиафанами и даже драконами. Геймплей здесь придерживается стандартных для пошаговой стратегии правил, а в сражениях активируется уникальная система костей. В свободное от потасовок время необходимо прокачивать способности экипажа и улучшать характеристики кораблей.