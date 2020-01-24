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Mypulse Опубликовал Mypulse 2

Тизер Angels of Death – анимационный сериал по Warhammer 40,000

Опубликовано: вчера, 16:54:55, Mypulse
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Анимационный сериал Angels of Death по вселенной Warhammer 40,000 получил сегодня новый тизер. В центре событий окажется легион Кровавых Ангелов, а премьера шоу должна состояться в течение 2020 года.

За разработку Angels of Death ответственны Games Workshop, Боман Модин и Ричард Бойлан (последние в свое время работали над фанатскими картинами Helsreach и Guardsman). Сценарием сериала занимается студия The Warhammer Storyforge, куда входят Аарон Дембски-Боуден, Ник Кайм и другие писатели, создавшие несколько известных книг по Warhammer 40,000.

В мае прошлого года авторы сериала пообещали, что за первые пять эпизодов Angels of Death покажут не только важного для Ангелов персонажа, но и масштабные космические и наземные битвы. О точных деталях сюжета пока ничего не сообщается.

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новыестарые2 ком.
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)вчера, 18:18:45
miharozhnov писал(а):
Анимации конечно кошмар.
Да чего, для сериала очень даже очень.
Последняя надежда человечества
miharozhnov (уровень 16)вчера, 18:16:10
Анимации конечно кошмар.
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