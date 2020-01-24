Тизер Angels of Death – анимационный сериал по Warhammer 40,000

Анимационный сериал Angels of Death по вселенной Warhammer 40,000 получил сегодня новый тизер. В центре событий окажется легион Кровавых Ангелов, а премьера шоу должна состояться в течение 2020 года.

За разработку Angels of Death ответственны Games Workshop, Боман Модин и Ричард Бойлан (последние в свое время работали над фанатскими картинами Helsreach и Guardsman). Сценарием сериала занимается студия The Warhammer Storyforge, куда входят Аарон Дембски-Боуден, Ник Кайм и другие писатели, создавшие несколько известных книг по Warhammer 40,000.

В мае прошлого года авторы сериала пообещали, что за первые пять эпизодов Angels of Death покажут не только важного для Ангелов персонажа, но и масштабные космические и наземные битвы. О точных деталях сюжета пока ничего не сообщается.