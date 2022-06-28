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roma911 Опубликовал roma911 0
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Показан геймплей за Робина в Gotham Knights

Опубликовано: 10 мин. назад
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Вслед за геймплейный трейлером за Найтвинга в Gotham Knights, разработчики из WB Games Montreal выпустили новый ролик, в котором показали игру за другого, уже более известного напарника Бэтмена – Робина.

В нем герой рассуждает о жизни Готэма после ухода Темного Рыцаря, после чего показывает свою главную способность – телепортацию на короткие дистанции. Далее следуют нарезки сражений с противниками, а также взаимодействие с напарниками.

Gotham Knights расскажет о жизни Готэма после смерти Бэтмена. Игроки возьмут на себя роль Бэтгерл, Найтвинга, Красного Колпака и Робина, которым предстоит защитить город от преступников и злодеев.

Игра выйдет 25 октября для платформ PS5, Xbox Series X/S и PC.

Official Robin Character Trailer
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