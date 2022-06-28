Square Enix анонсировала Harvestella – фермерскую RPG

На Direct Mini студия Square Enix анонсировала новый проект, который имеет все шансы понравиться поклонникам Stardew Valley – Harvestella. Игра представляет собой симулятор жизни с элементами RPG. Игроки возьмут на себя роль фермера и будут выращивать еду на участке, рыбачить, общаться с жителями деревни и заниматься другими делами, свойственным сельским жителям.

В анонсирующем трейлере Harvestella разработчики показали и боевую систему в стиле JRPG. В мире игры существует не четыре, а пять сезонов, которые будут сменять друг друга: весна, лето, осень, зима и Quietus. Последний означает «сезон смерти». Сюжет развернется вокруг фермера Эйна, которому предстоит найти способ остановить Quietus, чтобы спасти ферму от разрушения.

Harvestella выйдет для Nintendo Switch и PC 11 октября.