Представлен первый геймплейный трейлер Return to Monkey Island

Во время игровой презентации Direct Mini издательство Devolver Digital показало первый геймплейный трейлер продолжения легендарных Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck's Revenge – Return to Monkey Island.

Игра расскажет историю Гайбраша Трипвуда, которому наконец-то удалось раскрыть тайну Острова Обезьян. В геймплейном ролике главный герой делится своими приключениями, полными сражений и другими интересными событиями. Return to Monkey Island выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch и PC в этом году.

Разработкой проекта занимаются люди, приложившие руку к оригинальной Monkey Island – Рон Гилберт и Дэйв Гроссман.