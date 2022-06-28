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roma911 Опубликовал roma911 1
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Представлен первый геймплейный трейлер Return to Monkey Island

Опубликовано: 48 мин. назад
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Во время игровой презентации Direct Mini издательство Devolver Digital показало первый геймплейный трейлер продолжения легендарных Secret of Monkey Island и Monkey Island 2: LeChuck's Revenge – Return to Monkey Island.

Игра расскажет историю Гайбраша Трипвуда, которому наконец-то удалось раскрыть тайну Острова Обезьян. В геймплейном ролике главный герой делится своими приключениями, полными сражений и другими интересными событиями. Return to Monkey Island выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch и PC в этом году.

Разработкой проекта занимаются люди, приложившие руку к оригинальной Monkey Island – Рон Гилберт и Дэйв Гроссман.

Gameplay Reveal Trailer
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Гранд-мастер джедай
= Shell = (уровень 21)29 мин. назад
В свое время были очень добротные квесты. Продолжение стоит оценить хотя бы с целью пролить скупую ностальгическую слезу по былым временам.
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