Поиграть в «Гвинт» на Android позволят с марта

Карточная игра «Гвинт» за свою небольшую историю успела посетить и покинуть несколько платформ. Теперь же она наконец-то доберется до устройств на базе Android – по заверению компании CD Projekt RED, это случится уже 24 марта 2020 года.

«Гвинт» использует сеттинг популярной вселенной The Witcher. Выбрав одну из доступных фракций, вы собираете колоду, а затем отправляетесь на поле боя. Для победы необходимо одолеть противника в двух раундах (2-0 или 2-1).

Предварительная регистрация в Google Play для «Гвинта» уже открыта. После релиза игры на Android все подписавшиеся получат уникальный аватар голема.