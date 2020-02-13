Besiege покинет ранний доступ – спустя пять лет

Студия Spiderling еще в январе 2015 года выпустила занимательный инженерный симулятор Besiege в рамках раннего доступа Steam. Недавно же девелоперы пришли к выводу, что их игра наконец доведена до ума: они собираются представить релизное обновление 1.0 уже 18 февраля 2020 года.

Besiege по сути является конструктором с реалистичной физикой. Вы должны строить различные механизмы и машины, чтобы затем с их помощью захватывать одно королевство за другим. Апдейт 1.0, к слову, добавит в игру полноценную сюжетную кампанию, а также блоки логики и автоматизации.

Авторы заверили, что не бросят Besiege после премьеры и продолжат вводить свежий контент. Если вы хотите приобрести игру, то лучше это сделать прямо сейчас, так как с релизом ее цена возрастет.



