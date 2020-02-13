О DOOM Eternal за 60 секунд – свежий трейлер

Новый шутер DOOM Eternal от компании Bethesda выйдет уже через месяц. Хотите узнать об игре все самое необходимое за максимально короткий срок? Тогда обратите внимание на нижеследующий обзорный ролик, который идет всего лишь минуту.

DOOM Eternal предложит эпическую одиночную кампанию, в рамках которой вам предстоит истреблять демонических тварей в различных измерениях. Вдобавок вы сможете оценить так называемый ассиметричный мультиплеер, где два игрока-демона сражаются против героя-одиночки.

Премьера DOOM Eternal запланирована на 20 марта 2020 года для PC, PS4, Xbox One и Google Stadia. Чуть позже игра доберется и до Nintendo Switch.