НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
11628122
Mypulse Опубликовал Mypulse 0
Общая информацияНовости (12)Видео (9)Скриншоты (7)Похожие игры (8)

О DOOM Eternal за 60 секунд – свежий трейлер

Опубликовано: 2 час. 7 мин. назад
Поделиться:  

Новый шутер DOOM Eternal от компании Bethesda выйдет уже через месяц. Хотите узнать об игре все самое необходимое за максимально короткий срок? Тогда обратите внимание на нижеследующий обзорный ролик, который идет всего лишь минуту.

DOOM Eternal предложит эпическую одиночную кампанию, в рамках которой вам предстоит истреблять демонических тварей в различных измерениях. Вдобавок вы сможете оценить так называемый ассиметричный мультиплеер, где два игрока-демона сражаются против героя-одиночки.

Премьера DOOM Eternal запланирована на 20 марта 2020 года для PC, PS4, Xbox One и Google Stadia. Чуть позже игра доберется и до Nintendo Switch.

What is DOOM Eternal Trailer
Вам также может быть интересно
Zombie Army 4: Dead War – обзор Британцы из Rebellion, подарившие миру Sniper Elite, умеют развлекаться, поэтому они прикрутили симулятор снайпера к зомби-экшену от третьего лица, накидали на салфетке сюжет про восставших из могил нацистов, и начали отрываться на всю катушку. Zombie Army 4: Dead War – обзор Cyberpunk 2077: феномен эпохи или гроб для CD Projekt RED CD Projekt RED. Cyberpunk 2077. Потрясающий Киану Ривз. Вот чем жили фанаты игровой индустрии на протяжении нескольких месяцев после Е3 2019. На выставке сначала показали трейлер следующего проекта польской студии, а затем и сам Киану Ривз вышел на сцену, представил дату релиза Cyberpunk 2077 и породил теперь уже культовый мем. Cyberpunk 2077: феномен эпохи или гроб для CD Projekt RED
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
51 мин. назад0Cloudpunk появится на консолях – игра про курьера из будущего 1 час. 30 мин. назад0Besiege покинет ранний доступ – спустя пять лет 1 час. 48 мин. назад0Поиграть в «Гвинт» на Android позволят с марта 2 час. 7 мин. назад0О DOOM Eternal за 60 секунд – свежий трейлер 3 час. 31 мин. назад0Трейлер консольного релиза Darksiders Genesis вчера, 19:55:047Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR вчера, 19:30:520Злодеями новой Resident Evil: Resistance окажутся Алекс Уэскер и Озвелл Спенсер
Новости игр
Bless Unleashed снова оживет и появится на Xbox OneИГРЫ Bless Unleashed снова оживет и появится на Xbox One Компания Bandai Namco объявила сегодня, что сетевой RPG-экшен Bless Unleashed снова оживет и появится на Xbox One. Сейчас игра разрабатывается на движке Unreal Engine 4. Закрывали ее, к слову, уже дважды. Новый релиз... Грядет релиз Wolcen: Lords of Mayhem – смотрим финальный трейлерИГРЫ Грядет релиз Wolcen: Lords of Mayhem – смотрим финальный трейлер Студия Wolcen совсем скоро выпустит мрачный ролевой экшен Wolcen: Lords of Mayhem. Релиз состоится уже 13 февраля на PC – чтобы напомнить нам об этом, девелоперы опубликовали тематический... Ubisoft выпустит пять ААА-проектов в 2020-2021 годахИГРЫ Ubisoft выпустит пять ААА-проектов в 2020-2021 годах Компания Ubisoft заявила о том, что в 2020-2021 годах выйдет пять ААА-проектов – три из них будут выпущены в период между октябрем-декабрем 2020 года, и два между январем и мартом 2021. И если вы ждете...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Трейлер консольного релиза Darksiders GenesisCtrl + стрелка вправо