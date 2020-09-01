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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1

Похоже, запуск Xbox Series X состоится 6 ноября

Опубликовано: 3 час. 21 мин. назад, Sailas77
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В российском магазине Videoigr.net обнаружили страницу контроллера для Xbox Series X. На ней сказано, что поставки товара ожидаются 6 ноября 2020 года. Продажи геймпада и консоли, вероятнее всего, стартуют одновременно.

Ранее на эту же дату намекал журналист издания The Verge Том Уоррен. Он опубликовал в личном микроблоге фотографию упаковки с контроллером для Xbox Series X. На ней было написано «не открывать до 6 ноября». Теперь только остается услышать официальное подтверждение от Microsoft, которое наверняка не заставит себя долго ждать. Ранее компания уже подтвердила запуск консоли в ноябре.

Что касается PlayStation 5, то она, согласно многочисленным слухам, появится в магазинах 13 ноября.

 

 

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Игровой гуру
Dimas8071 (уровень 15)30 мин. назад
а то что там написано что он для XBOX ONE не смущает?
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