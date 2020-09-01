Похоже, запуск Xbox Series X состоится 6 ноября

В российском магазине Videoigr.net обнаружили страницу контроллера для Xbox Series X. На ней сказано, что поставки товара ожидаются 6 ноября 2020 года. Продажи геймпада и консоли, вероятнее всего, стартуют одновременно.

Ранее на эту же дату намекал журналист издания The Verge Том Уоррен. Он опубликовал в личном микроблоге фотографию упаковки с контроллером для Xbox Series X. На ней было написано «не открывать до 6 ноября». Теперь только остается услышать официальное подтверждение от Microsoft, которое наверняка не заставит себя долго ждать. Ранее компания уже подтвердила запуск консоли в ноябре.

Что касается PlayStation 5, то она, согласно многочисленным слухам, появится в магазинах 13 ноября.