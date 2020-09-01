НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1141158
Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
77Место:810 / 1568
Общая информацияНовости (24)Видео (25)Скриншоты (92)ОбзорГеймарт (12)Обои (17)Похожие игры (5)Достижения

Релизный трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning

Опубликовано: 4 час. 55 мин. назад
Поделиться:  

Разработчики из KAIKO и Big Huge Games при поддержке издательства THQ Nordic выпустили релизный трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. В небольшом видео зрителям постарались продемонстрировать главные особенности игры.

Кадры свежего ролика показывают фэнтезийный мир Амалура. В нем города с торговцами, кузнецами и прочими дружественным NPC граничат с разнообразными локациями, населенными врагами. Видов противников в игре много, и часть из них продемонстрировали в трейлере. Еще на видео показали, как персонажи разных классов применяют умения и зрелищные добивания, которыми можно заканчивать стычки с недругами.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет 8 сентября на ПК, PS4 и Xbox One.

Launch Trailer
Вам также может быть интересно
Состоялся анонс Gotham Knights В рамках прямой трансляции DC Fandome состоялся официальный анонс новой игры Gotham Knights от компании WB Games Montreal. Показанный трейлер рассказывает, что Бэтмена больше нет, и на защиту города... Состоялся анонс Gotham Knights TORGI за Crusader Kings III Следующий розыгрыш состоится 11 сентября. Успей испытать удачу! Death Stranding получает Cat. TORGI за Crusader Kings III
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
41 мин. назад0В Marvel’s Avengers появится Кейт Бишоп 1 час. 18 мин. назад0Трассировка лучей в Watch Dogs: Legion 1 час. 31 мин. назад0Демонстрация Cyberpunk 2077 с трассировкой лучей 1 час. 47 мин. назад0Трейлер к релизу Crusader Kings III 2 час. 18 мин. назад0Ubisoft бесплатно раздает Tom Clancy's The Division на ПК 3 час. 21 мин. назад1Похоже, запуск Xbox Series X состоится 6 ноября 4 час. 55 мин. назад0Релизный трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning
Новости игр
Трейлер к релизу Crusader Kings IIIИГРЫ Трейлер к релизу Crusader Kings III Компания Paradox Interactive опубликовала релизный трейлер глобальной стратегии Crusader Kings III. Игру уже можно приобрести в магазине цифровой дистрибуции Steam, причем по довольно лояльной цене... Ubisoft: на PS5 не удастся запустить игры с PS3 и более ранних поколенийИГРЫ Ubisoft: на PS5 не удастся запустить игры с PS3 и более ранних поколений Информацией об обратной совместимости в PlayStation 5 поделился неожиданный источник. Французское издательство Ubisoft заявило, что на новой консоли Sony не будут запускаться игры с PS3 и более ранних поколений... Новый геймпей Assassin's Creed ValhallaИГРЫ Новый геймпей Assassin's Creed Valhalla Во время Future Games Show в рамках Gamescom было представлено новое видео геймплея Assassin’s Creed Valhalla. В ролике показаны сражения с различными существами из мифов и легенд, включая призрачного...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Инсайдер: на следующей неделе пройдет новая трансляция Ubisoft ForwardCtrl + стрелка вправо