Разработчики из KAIKO и Big Huge Games при поддержке издательства THQ Nordic выпустили релизный трейлер Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning. В небольшом видео зрителям постарались продемонстрировать главные особенности игры.

Кадры свежего ролика показывают фэнтезийный мир Амалура. В нем города с торговцами, кузнецами и прочими дружественным NPC граничат с разнообразными локациями, населенными врагами. Видов противников в игре много, и часть из них продемонстрировали в трейлере. Еще на видео показали, как персонажи разных классов применяют умения и зрелищные добивания, которыми можно заканчивать стычки с недругами.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning выйдет 8 сентября на ПК, PS4 и Xbox One.