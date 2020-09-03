Подробный рассказ разработчиков о Serious Sam 4: Planet Badass

Студия Croteam при поддержке издательства Devolver Digital выпустила новый ролик, посвященный Serious Sam 4: Planet Badass. В нем разработчики подробно рассказали о разных аспектах своего шутера.

Создатели поведали о движке проекта, сюжете, сражениях с множеством противников и прочем. Они также сообщили, как комментарии пользователей повлияли на разработку Serious Sam 4. Кроме рассказа от ведущих сотрудников Croteam, ролик содержит геймплейные кадры. На них демонстрируются битвы против врагов с использованием всякого оружия.

Serious Sam 4: Planet Badass выйдет 24 сентября 2020 года на ПК и в Google Stadia. Консольные версии появятся позже.