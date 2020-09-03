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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3
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Подробный рассказ разработчиков о Serious Sam 4: Planet Badass

Опубликовано: 4 час. 56 мин. назад
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Студия Croteam при поддержке издательства Devolver Digital выпустила новый ролик, посвященный Serious Sam 4: Planet Badass. В нем разработчики подробно рассказали о разных аспектах своего шутера.

Создатели поведали о движке проекта, сюжете, сражениях с множеством противников и прочем. Они также сообщили, как комментарии пользователей повлияли на разработку Serious Sam 4. Кроме рассказа от ведущих сотрудников Croteam, ролик содержит геймплейные кадры. На них демонстрируются битвы против врагов с использованием всякого оружия.

Serious Sam 4: Planet Badass выйдет 24 сентября 2020 года на ПК и в Google Stadia. Консольные версии появятся позже.

Serious Formula (Croteam) [RUS]
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 52 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Какой же вселенской унылостью от этих двух разрабов веет...Как будто их насильно заставляют заниматься этой игрой.
Мне кажется, им просто неудобно было на английском разговаривать. Явно с трудом подбирали нужные слова, частенько как будто просто вспоминали заученную речь (как стихи в школе), и мялись много. Лучше бы шпарили на хорватском, а за кадром бы перевели уже.
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)2 час. 0 мин. назад
DesmondSlade писал(а):
Какой же вселенской унылостью от этих двух разрабов веет...Как будто их насильно заставляют заниматься этой игрой.
Ну эти еще худо-бедно на борту, в теме. Понимают, что происходит. В отличие от каких-нибудь нафталиновых дневников KB2 – там просто люди потерянные уже, несите пилюли. Хотя идейно они родственники, конечно.
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)4 час. 1 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 03.09.2020 23:03:56
Какой же вселенской унылостью от этих двух разрабов веет...Как будто их насильно заставляют заниматься этой игрой.
Игровые новoсти
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