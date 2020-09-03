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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер к запуску фэнтезийной королевской битвы Spellbreak

Опубликовано: 5 час. 35 мин. назад
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Студия Proletariat опубликовала релизный трейлер фэнтезийной королевской битвы Spellbreak. Видео разделено на две части. Первая в кинематографическом формате демонстрирует мир проекта и персонажей, за которых предстоит играть пользователям.

А вторая содержит геймплейные кадры сражений. В драках герои активно применяют разнообразные магические способности, например, накладывают на себя барьеры, стреляют ледяными снарядами и призывают столпы огня.

Spellbreak уже доступна на ПК (Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Official Launch Cinematic Trailer
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