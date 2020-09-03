Трейлер к запуску фэнтезийной королевской битвы Spellbreak

Студия Proletariat опубликовала релизный трейлер фэнтезийной королевской битвы Spellbreak. Видео разделено на две части. Первая в кинематографическом формате демонстрирует мир проекта и персонажей, за которых предстоит играть пользователям.

А вторая содержит геймплейные кадры сражений. В драках герои активно применяют разнообразные магические способности, например, накладывают на себя барьеры, стреляют ледяными снарядами и призывают столпы огня.

Spellbreak уже доступна на ПК (Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch.