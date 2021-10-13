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Jiburagan Опубликовал Jiburagan 0
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Call of Duty Vanguard может стать трилогией

Опубликовано: 5 час. 52 мин. назад
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На нью-йоркском Comic Con сценаристы Call of Duty Vanguard озвучили желание в будущем выпустить два сюжетных продолжения шутера. История для потенциальных продолжений уже готова, но пока что считать это заявление полноценным анонсом нельзя. Шансы на выход сиквелов зависят от того, насколько хорошо геймеры встретят новых главных героев.

Разработчики из Treyarch надеются, что смогут закрепить за персонажами Vanguard статус культовых, сделать их новым лицом серии Call of Duty. Свою идею они сравнивают с подходом Bungie к проработке образа Мастера Чифа, главного героя франшизы Halo.

Call of Duty: Vanguard выходит 5 ноября на PC, PlayStation 4, Playstation 5, Xbox One и Xbox Series X/S. Недавно издательство Activision представило сюжетный трейлер, а вскоре обещает рассказать о зомби-режиме.

 

 

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