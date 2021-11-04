Пятнадцать минут геймплея Elden Ring

Студия FromSoftware представило пятнадцатиминутную демонстрацию геймплея находящейся в разработке экшен-РПГ Elden Ring.

Игра унаследовала множество элементов из серии Dark Souls, но вместе с тем привносит немало нового. Действие пройдет в огромном открытом мире Междуземья. Переход к полноценному опенворлду сильно повлиял и на подход к реализации исследования локаций. Путешествовать по миру предстоит на ездовом животном (не только лошади, в видео можно увидеть и что-то вроде быка), вызвать которое можно практически в любой момент. Верный скакун не только быстро перемещается по бескрайним просторам, но и отлично прыгает и преодолевает овраги и расщелины.

Боевая система похожа на Dark Souls 3, но также получила множество новшеств, в том числе перекочевавших прямиком из других игр FromSoftware. Например, в игре появился стелс и вертикальный геймплей, немного напоминающий то, что можно было увидеть в Sekiro: Shadows Die Twice. Помимо этого, появилась новая механика вызова духов. Главный герой может призывать призрачные версии противников в бой, как заправский некромант. Кроме того, никуда не денется и возможность призывать других игроков в качестве разноцветных фантомов.

Билдов для персонажа будет немало: а ролике разработчики показали несколько совершенно непохожих друг на друга героев. Магия займет важное место в системе прокачки. Видов оружия очень много, и все они традиционно отличаются друг от друга доступным набором атак и спецприемов. Главный герой научился полноценно прыгать и совершать атаки из воздуха, что серьезно расширяет боевые возможности. Кроме того, сражаться можно и верхом на скакуне.

Elden Ring выходит на ПК, Xbox One, Xbox Series X/S, Playstation 4 и Playstation 5 25 февраля 2022 года. 12 ноября начнется закрытый бета-тест проекта.