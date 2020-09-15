Дата релиза тактической стратегии Partisans 1941

Студия Alter Games и издательство Daedalic Entertainment представили новый трейлер тактической стратегии Partisans 1941. В нем разработчики показали геймплейные кадры и объявили дату релиза. Игра выйдет 14 октября 2020 года на ПК (Steam).

Свежее видео демонстрирует, как главные герои по-тихому выполняют миссии в окружении врагов. Они способны устранять недругов разными методами, использовать огнестрельное оружие и гранаты, прятаться за укрытиями и так далее. Не попадаться на глаза противникам помогут их конусы видимости, которые уже стали классическими для тактических стратегий.

В ролике также показали возможность экипировать своих солдат и несколько локаций.