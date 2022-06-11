Слэшер про роботов Morbid Metal обзавелся свежим трейлером

Одиночка-разработчик Феликс Шаде представил новый трейлер боевика Morbid Metal, посвященный игровому процессу.

Morbid Metal – динамичный экшен-рогалик, в котором вам предстоит сыграть не за одного, а сразу за четверых парней с клинками. Переключаться между ними доведется в режиме реального времени, объединяя способности, чтобы сокрушить толпы врагов. Уровни наполовину генерируются случайным образом. Вашими соперниками станут роботы, дизайн локаций выполнен в азиатской стилистике.

Страница Morbid Metal уже появилась в Steam.