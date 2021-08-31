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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Особенности PS5-версии в новом трейлере Deathloop

Опубликовано: вчера, 17:58:04
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Arkane Studios и Bethesda Softworks решили рассказать, какими преимуществами сможет похвастаться шутер Deathloop на PlayStation 5. Разработчики выпустили трейлер, в котором поведали о преимуществах некстгена в игре.

Сначала создатели отметили «прекрасную» визуальную составляющую и продемонстрировали несколько ярких локаций. Затем зрителям показали применение адаптивных триггеров при стрельбе и в случае, если пушку заклинит при перезарядке. Тактильна вибрация Dualsense тоже присутствует: игроки смогут ощутить передвижение, удары ножом и прочее.

Deathloop выйдет 14 сентября 2021 года на ПК и PS5 в качестве консольного эксклюзива.

Official Next-Gen Immersion Trailer
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